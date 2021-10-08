Як повідомив сам голкіпер, раніше він і не завершував кар'єру, а лише не грав деякий час.
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Містики немає. Я не закінчував кар'єру. Закінчився певний період Арсеналу – він став банкрутом, і так далі. В той момент не було де грати футбол. Потім у мене була травма плеча, після якої я відновлювався десь 9-10 місяців. Потім трохи вчився і далі жив, як нормальна людина – займався футболом, грав за збірну ветеранів, підтримував себе у формі,
– сказав він.
"А потім прийшли час, місце і обставини – створився Лівий берег. У зв'язку з тим, що у мене давні стосунки з головним тренером, президентом. Обговорили, спробували в любителях – вийшло. А далі запитав, чи продовжуємо співпрацю – ніби як, так", – розповів Віталій Рева.
Що відомо про Реву та Лівий берег
- Зазначимо, що Віталію Реві Зараз 46 років, раніше він захищав ворота Динамо, київського Арсенала та збірної України.
- Лівий берег, який дебютував у Другій лізі України, запросив в команду досвідчених футболістів, з допомогою який хоче підвищитися у класі.
- Склад команди справді найкраще говорить про великі амбіції команди. У сезоні 2021/22 кольори команди будуть захищати воротарі Віталій Рева і Антон Ситников, польові гравці Олександр Акименко, Віктор Берко, Сергій Воронін, Олександр Гуськов, Андрій Запорожан, Микола Іщенко, Олег Карамушка, Володимир Коваль, Павло Ксьонз, Василь Курко, Тарас Пінчук і Артем Старгородський.