Как сообщил сам голкипер, ранее он не завершал карьеру, а просто не играл некоторое время.
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Мистики нет. Я не заканчивал карьеру. Закончился определенный период Арсенала – он стал банкротом, и так далее. В тот момент негде было играть футбол. Потом у меня была травма плеча, после которой я восстанавливался где-то 9 – 10 месяцев. Затем немного учился и дальше жил, как нормальный человек – занимался футболом, играл за сборную ветеранов, поддерживал себя в форме,
– сказал он.
"А потом пришли время, место и обстоятельства – создался Левый берег. В связи с тем, что у меня давние отношения с главным тренером, президентом. Обсудили, попробовали в любителях – получилось. А дальше спросил, продолжаем ли сотрудничество – вроде как, да", – рассказал Виталий Рева.
Что известно про Реву и Левый берег
- Отметим, что Виталию Реве сейчас 46 лет, ранее он защищал ворота Динамо, киевского Арсенала и сборной Украины.
- Левый берег, который дебютировал во Второй лиге Украины, пригласил в команду опытных футболистов, с помощью который хочет повыситься в классе.
- Состав команды действительно лучше всего говорит о больших амбициях команды. В сезоне 2021/22 цвета команды будут защищать вратари Виталий Рева и Антон Сытников, полевые игроки Александр Акименко, Виктор Берко, Сергей Воронин, Александр Гуськов, Андрей Запорожан, Николай Ищенко, Олег Карамушка, Владимир Коваль, Павел Ксенз, Василий Курко, Тарас Пинчук и Артем Старгородский.