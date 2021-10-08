Перелет чартерного самолета сборной Украины длился два часа 15 минут. Приземлившись в аэропорту Хельсинки, у "сине-желтые" была приличная пешая прогулка по коридорам огромного терминала.

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Сначала минут 10 забрала дорога от пассажирского "рукава" в пункт паспортного и прививочного контроля. Успешно пройдя эту процедуру, украинская делегация довольно быстро получила багаж и снова преодолела большую дистанцию до места парковки автобуса. Пресс-служба УАФ предоставила видео, как команда добиралась в Хельсинки.

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Уже 8 октября, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков и один из игроков команды встретятся с представителями средств массовой информации. Начало – в 18:30.

В 19:00 начнется тренировка сборной Украины на поле Олимпийского стадиона Хельсинки, первые 15 минут которого традиционно будут открытыми для СМИ.

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