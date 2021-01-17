Легендарный футболист Фернандо Торрес начал тренерскую карьеру. Бывший футболист остался верен клубу, который его воспитал.

Фернандо Торрес отдал мадридскому Атлетико около 9 лет своей футбольной карьеры. Теперь испанец будет тренировать Атлетико Б, сообщает Marca.

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В 2019 году объявил о завершении карьеры, а уже весной 2020 года вернулся в Атлетико и получил место в академии испанцев. Фернандо вошел в тренерский штаб Атлетико U-16, а уже с 13 января возглавил тренерский мостик Атлетико Б.

Футболисту нужно пройти обязательную практику для защиты диплома категории UEFA Pro. Официально Атлетико еще не подтвердил повышение Торреса. Атлетико Б сейчас выступает в Сегунде B, где занимает 9 строчку из 10 команд в группе 5.

Карьера Фернандо Торреса в Атлетико