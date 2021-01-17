Легендарный Торрес возглавил вторую команду Атлетико
Легендарный футболист Фернандо Торрес начал тренерскую карьеру. Бывший футболист остался верен клубу, который его воспитал.
Фернандо Торрес отдал мадридскому Атлетико около 9 лет своей футбольной карьеры. Теперь испанец будет тренировать Атлетико Б, сообщает Marca.
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В 2019 году объявил о завершении карьеры, а уже весной 2020 года вернулся в Атлетико и получил место в академии испанцев. Фернандо вошел в тренерский штаб Атлетико U-16, а уже с 13 января возглавил тренерский мостик Атлетико Б.
Футболисту нужно пройти обязательную практику для защиты диплома категории UEFA Pro. Официально Атлетико еще не подтвердил повышение Торреса. Атлетико Б сейчас выступает в Сегунде B, где занимает 9 строчку из 10 команд в группе 5.
Карьера Фернандо Торреса в Атлетико
- Торрес – воспитанник Атлетико. Свой первый сезон в 15-летнем возрасте провел в дубле, а уже со следующего сезона был вовлечен в главную команду. Первый год выдался неудачным из-за травмы.
- С каждым последующим годом его карьера в мадридском клубе лишь становилась лучше. В своем последнем сезоне-2006/2007 Торрес забил 14 голов. Перед уходом из клуба организовал трогательную пресс-конференцию для болельщиков и перешел в Ливерпуль, став самым дорогим трансфером "мерсисайдцев".
- После вояжа в Ливерпуль, Челси и Милан он снова вернулся в Атлетико в декабре 2014 года. На этот раз на правах аренды на 1,5 года.
- После завершения сезона-2017/2018 игрок покинул "матрасников". В прощальном матче за команду сумел забить два гола.
- В составе клуба из Мадрида провел наибольшее количество матчей из всех клубов, в которых играл. Сыграл в 351 матче, в активе испанца 121 гол и 16 ассистов. С родным клубом нападающий получил всего один трофей – Лигу Европы в сезоне-2017/2018.
- Последним клубом нападающего стал японский Саган Тосу, куда перешел весной 2018 года. А уже через год объявил, что вешает бутсы на гвоздь.
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