Легендарний Торрес очолив другу команду Атлетіко
Легендарний футболіст Фернандо Торрес розпочав тренерську кар'єру. Колишній футболіст залишився вірним клубу, який його виховав.
Фернандо Торрес віддав мадридському Атлетіко близько 9 років своєї футбольної кар'єри. Тепер іспанець тренуватиме Атлетіко Б, повідомляє Marca.
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У 2019 році оголосив про завершення кар'єри, а вже на весні 2020 року повернувся у Атлетіко та отримав місце у академії іспанців. Фернандо увійшов у тренерський штаб Атлетіко U-16, а вже з 13 січня очолив тренерський місток Атлетіко Б.
Футболісту потрібно пройти обов'язкову практику для захисту диплому категорії UEFA Pro. Офіційно Атлетіко ще не підтвердив підвищення Торреса. Атлетіко Б наразі виступає в Сегунді B, де посідає 9 сходинку із 10 команд у групі 5.
Кар'єра Фернандо Торреса у Атлетіко
- Торрес – вихованець Атлетіко. Свій перший сезон у 15-річному віці провів у дублі, а вже з наступного сезону був залучений до головної команди. Перший рік видався невдалим через травму.
- З кожним наступним роком його кар'єра у мадридському клубі лише ставала кращою. У своєму останньому сезоні-2006/2007 Торрес забив 14 голів. Перед відходом з клубу організував зворушливу пресконференцію для вболівальників та перейшов у Ліверпуль, ставши найдорожчим трансфером "мерсісайдців".
- Після вояжу у Ліверпуль, Челсі та Мілан він знову повернувся у Атлетіко у грудні 2014 року. Цього разу на правах оренди на 1,5 роки.
- Після завершення сезону-2017/2018 гравець покинув "матрацників". У прощальному матчі за команду зумів забити два голи.
- У складі клубу з Мадрида провів найбільшу кількість матчів зі всіх клубів, у яких грав. Зіграв у 351 матчі, в активі іспанця 121 гол та 16 асистів. З рідним клубом нападник здобув всього один трофей – Лігу Європи у сезоні-2017/2018.
- Останнім клубом нападника став японський Саган Тосу, куди перейшов весною 2018 року. А вже через рік оголосив, що вішає бутси на цвях.
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