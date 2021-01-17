Легендарний футболіст Фернандо Торрес розпочав тренерську кар'єру. Колишній футболіст залишився вірним клубу, який його виховав.

Фернандо Торрес віддав мадридському Атлетіко близько 9 років своєї футбольної кар'єри. Тепер іспанець тренуватиме Атлетіко Б, повідомляє Marca.

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У 2019 році оголосив про завершення кар'єри, а вже на весні 2020 року повернувся у Атлетіко та отримав місце у академії іспанців. Фернандо увійшов у тренерський штаб Атлетіко U-16, а вже з 13 січня очолив тренерський місток Атлетіко Б.

Футболісту потрібно пройти обов'язкову практику для захисту диплому категорії UEFA Pro. Офіційно Атлетіко ще не підтвердив підвищення Торреса. Атлетіко Б наразі виступає в Сегунді B, де посідає 9 сходинку із 10 команд у групі 5.

Кар'єра Фернандо Торреса у Атлетіко