Легендарний 54-річний американський боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) зустрівся з 23-річним американським бійцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО), чемпіоном світу за версіями IBF, WBC, WBA і WBO.

Відповідне фото Лопес опублікував у власному інстаграмі, підписавши його гучними словами.

Дивіться також Ломаченко – Лопес визнали найкращим боєм року

"Найкращий боєць у світі!", – поділився Тайсон думкою про Лопеса.

Цікаво. Тайсон і Лопес є уродженцями Нью-Йорка, обидва боксери провели дитинство в Брукліні.

Лопес переміг Ломаченка: що відомо про бій

Бій між Ломаченком та Лопесом відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. На кону було звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Ломаченко на цей бій виставив свої три чемпіонські пояси, Лопес – єдиний, яким володів.

Бій тривав усі 12 раундів, а Лопес переміг рішенням суддів.

Цей бій також отримав звання апсет року, адже Лопес перед боєм не був фаворитом.

Після цього бою чимало йшлося про можливий реванш. Але відповідний пункт не був прописаний у контракті боксерів на перший бій.

Ймовірний реванш Ломаченко – Лопес входить в один з найбільш очікуваних боїв у 2021 році.