"Моцарт" из голевых передач: легендарный немецкий футболист объявил о завершении карьеры

Месут Озил решил завершить свои футбольные выступления. Немецкий маэстро сделал это достаточно в раннем возрасте.

Месут Озил объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Футбольный "Моцарт" отошел от дел по довольно обыденной причине.

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Больше не может творить магию

Немец этнического турецкого происхождения о своем решении сообщил в своих социальных сетях. "Маэстро ассистов" объяснил, что завершил карьеру из-за частых травм, преследующих его последние месяцы. Месут Озил поблагодарил всех клубов и партнеров, с которыми играл бок о бок, и заявил, что теперь уделят больше времени своей семье (жене Амини и дочерям Эди и Эли).

Прощальный текст Озила / инстаграммы немца

Карьера маэстро