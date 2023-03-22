Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у віці 34-ох років. Футбольний "Моцарт" відійшов від справ через досить буденну причину.
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Більше не може творити магію
Німець етнічного турецького походження про своє рішення повідомив у своїх соціальних мережах. "Маестро асистів" пояснив, що завершив кар'єру через часті травми, які переслідують його останні місяці. Месут Озіл подякував усім клубам та партнерам, з якими грав пліч-о-пліч, та заявив, що тепер приділять більше часу своїй сім'ї (дружині Аміні та дочкам Еді й Елі).
Прощальний текст Озіла / інстаграм німця
Кар'єра маестро
- Месут Озіл розпочав свій футбольних шлях у гельзенкірхенському Шальке, а згодом і перебрався до бременського Вердера. У складі "музикантів" німець і здобув свої перші трофеї – Кубок та Суперкубок Німеччини. Також Месут у складі Бремена поступився у фіналі Кубка УЄФА донецькому Шахтарю.
- Новоспечена зірка перейшла зі стану бременського колектива у більш пригожий для свого статусу клуб, а саме мадридський Реал. У складі "вершкових" Озіла почали називати "Моцартом", оскільки те що він робив на полі, виглядало як справжній витвір мистецтва. З Реалом Озіл виграв усі внутрішні турніри Іспанії, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок.
- Останнім клубом, у якому Месут сяяв, став лондонський Арсенал. Перебуваючи в складі "канонірів" Озіл ставав чемпіоном світу зі збірною Німеччини та саме у складі лондонського колектива німець продемонстрував своє вміння віддавати гольові передачі.
- Після періоду у Англії Месут повернувся до Туреччини, а більшість експертів уже називали це тіньовим завершенням кар'єри Озіла. На своїй рідній землі Месут пограв пограв за Фенербахче та Істанбул Башакшехір, в складі якого і закінчив кар'єру.
- Загалом футбольний Моцарт за свою кар'єру провів 737 матчів, віддав 262 гольові передачі, забив 137 голів та здобув 11 трофеїв.