Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у віці 34-ох років. Футбольний "Моцарт" відійшов від справ через досить буденну причину.

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Більше не може творити магію

Німець етнічного турецького походження про своє рішення повідомив у своїх соціальних мережах. "Маестро асистів" пояснив, що завершив кар'єру через часті травми, які переслідують його останні місяці. Месут Озіл подякував усім клубам та партнерам, з якими грав пліч-о-пліч, та заявив, що тепер приділять більше часу своїй сім'ї (дружині Аміні та дочкам Еді й Елі).

Прощальний текст Озіла / інстаграм німця

Кар'єра маестро