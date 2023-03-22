Месут Озил объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Футбольный "Моцарт" отошел от дел по довольно обыденной причине.
Достойно внимания Все ради футболистов-мусульман: АПЛ готова внести коррективы в правила игры
Больше не может творить магию
Немец этнического турецкого происхождения о своем решении сообщил в своих социальных сетях. "Маэстро ассистов" объяснил, что завершил карьеру из-за частых травм, преследующих его последние месяцы. Месут Озил поблагодарил всех клубов и партнеров, с которыми играл бок о бок, и заявил, что теперь уделят больше времени своей семье (жене Амини и дочерям Эди и Эли).
Прощальный текст Озила / инстаграммы немца
Карьера маэстро
- Месут Озил начал свой футбольный путь в гельзенкирхенском Шальке, а впоследствии и перебрался в бременский Вердер. В составе "музыкантов" немец и завоевал свои первые трофеи - Кубок и Суперкубок Германии. Также Месут в составе Бремена уступил в финале Кубка УЕФА донецкому Шахтеру.
- Новоиспеченная звезда перешла из состояния бременского коллектива в более красивый для своего статуса клуб, а именно мадридский Реал. В составе "сливочных" Озила стали называть "Моцартом", поскольку то, что он делал на поле, выглядело как настоящее произведение искусства. С Реалом Озил выиграл все внутренние турниры Испании, а именно чемпионат, Кубок и Суперкубок.
- Последним клубом, в котором Месут сверкал, стал лондонский Арсенал. Находясь в составе "канониров", Озил становился чемпионом мира со сборной Германии и именно в составе лондонского коллектива немец продемонстрировал свое умение отдавать голевые передачи.
- После периода в Англии Месут вернулся в Турцию, а большинство экспертов уже называли это теневым завершением карьеры Озила. На своей родной земле Месут поиграл за Фенербахче и Истанбул Башакшехир, в составе которого и закончил карьеру.
- В общей сложности футбольный Моцарт за свою карьеру провел 737 матчей, отдал 262 голевых передачи, забил 137 голов и завоевал 11 трофеев.