Легендарный легионер Металлиста, Днепра и Карпат объявил о завершении карьеры

22 октября 2021 , 19:44
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ФК Металлист

Бывший игрок Металлиста, Днепра и Карпат Папа Гуйе подтвердил информацию о завершении карьеры. Сообщалось, что по завершению карьеры Гуйе получит административную должность в Металлисте.

Первые слухи об уходе сенегальца из большого футбола появились еще летом, но только сейчас Папа подтвердил, что принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам Металлиста, со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце. Рад, что мне пришлось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.

Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы Металлиста еще впереди! Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба", – отметил Папа Гуйе.

Что известно о карьере Папа Гуйе

  • Защитник отдал Металлисту 9 лет (2006 – 2015), сыграв более двухсот матчей в желто-синей футболке. Футболист семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины, один раз брал "серебро".
  • В Украине Папа Гуйе успел поиграть за Волынь, Днепр, Карпаты, Днепр-1 и Метал, с которым начал путь возрождения Металлиста во Второй лиге.
Автор: Юрій Семенюк