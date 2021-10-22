Легендарный легионер Металлиста, Днепра и Карпат объявил о завершении карьеры
Источник:ФК Металлист
Бывший игрок Металлиста, Днепра и Карпат Папа Гуйе подтвердил информацию о завершении карьеры. Сообщалось, что по завершению карьеры Гуйе получит административную должность в Металлисте.
Первые слухи об уходе сенегальца из большого футбола появились еще летом, но только сейчас Папа подтвердил, что принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Смотрите также Денис Гармаш получит вызов в сборную Украины
"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам Металлиста, со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце. Рад, что мне пришлось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.
Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы Металлиста еще впереди! Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба", – отметил Папа Гуйе.
Что известно о карьере Папа Гуйе
- Защитник отдал Металлисту 9 лет (2006 – 2015), сыграв более двухсот матчей в желто-синей футболке. Футболист семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины, один раз брал "серебро".
- В Украине Папа Гуйе успел поиграть за Волынь, Днепр, Карпаты, Днепр-1 и Метал, с которым начал путь возрождения Металлиста во Второй лиге.