Перші чутки про відхід сенегальця з великого футболу з'явилися ще влітку, але тільки зараз Папа підтвердив, що прийняв рішення повісити бутси на цвях.

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"Прийшов час оголосити про завершення кар'єри футболіста. Вдячний всім уболівальникам Металіста, з боку яких завжди відчував любов і підтримку. За ці роки Харків став моїм будинком і назавжди закріпився в моєму серці. Радий, що мені довелося попрацювати під керівництвом таких сильних тренерів, як Мирон Маркевич і Віталій Кварцяний.

Також хочу сказати дякую президентові Олександру Ярославському і віцепрезиденту Євгену Краснікову, які дали мені шанс виступати в такому прекрасному клубі. Упевнений, найгучніші перемоги Металіста ще попереду! Де б я не був, завжди залишуся відданим уболівальником цього клубу", – зазначив Папа Гуйє.

Що відомо про кар'єру Папа Гуйє