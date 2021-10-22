Первые слухи об уходе сенегальца из большого футбола появились еще летом, но только сейчас Папа подтвердил, что принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам Металлиста, со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце. Рад, что мне пришлось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.

Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы Металлиста еще впереди! Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба", – отметил Папа Гуйе.

Что известно о карьере Папа Гуйе