Легендарный экс-игрок Динамо Силва возвращается в Украину: фото 20:18 - Читати новину українською Данило Силва / ФК Динамо Бывший игрок Динамо Данило Силва в ближайшее время вернется в Украину. Источник: 24 канал 34-летний бразилец опубликовал соответствующую фотографию в сторис инстаграму. Причины возвращения пока неизвестны. Смотрите также Суркис назвал лучшего и худшего игрока во времена его президентства в Динамо Что известно о карьере Силвы В сентябре 2020 года Данило Силва принял решение завершить карьеру. Последним клубом бразильца стал Лос-Анджелес.

34-летний футболист провел в составе киевлян семь лет – с 2010-го по 2017-й – и за этот период дважды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и один раз завоевал Суперкубок.

Суммарно, Силва провел за Динамо 219 поединков, в которых забил три гола и отдал 20 результативных передач.

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