Легендарний ексгравець Динамо Сілва повертається в Україну: фото
Колишній гравець Динамо Даніло Сілва найближчим часом повернеться в Україну.
Джерело: 24 канал
34-річний бразилець опублікував відповідну фотографію в сторіс інстаграму. Причини повернення наразі невідомі.
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Що відомо про кар'єру Сілви
- У вересні 2020 року Даніло Сілва прийняв рішення завершити кар'єру. Останнім клубом бразильця став Лос-Анджелес.
- 34-річний футболіст провів у складі киян сім років – з 2010-го по 2017-ий – і за цей період двічі ставав чемпіоном України, два володарем Кубка і один раз завоював Суперкубок.
- Сумарно, Сілва провів за Динамо 219 поєдинків, в яких забив три голи і віддав 20 результативних передач.
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