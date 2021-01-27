Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, кого считает лучшим и худшим футболистом за все время его руководства в столичном клубе.

Источник: ютуб-канал Дмитрия Гордона

За неудачные покупки Игорь Суркис не хочет списывать вину на других.

К слову Суркис готов продать Динамо

Худшая покупка

"Самая дорогая покупка Динамо? Это Джермейн Ленс. 11 миллионов евро плюс бонусы. Самый неудачный трансфер? Неудачной покупкой было подписание за 9 миллионов евро Андре, но нам потом его удалось продать. Это я большое приобретение называю, было и еще несколько неудачных трансферов. Но я не хочу списывать вину на кого-то", – сказал Суркис.

Бразилец Андре перешел в Динамо летом 2010 года, однако не смог закрепиться в команде и после нескольких аренд был продан в Атлетико Минейро за 5,8 миллиона евро. Джермейн Ленс выступал в Динамо с 2013-го по 2015 год, после чего был продан в Сандерленд за 11,4 миллиона евро.

Лучший игрок

"Лучший игрок Динамо за время моего руководства клубом? По времени, проведенному в команде – Александр Шовковский верой и правдой работал на команду. Он никогда не ныл и не стонал. Это настоящий патриот клуба. Откровенно говоря, мне никогда не поступало в отношении него предложений. Возможно, все понимали, что это будет дорогостоящий трансфер", – заявил он.

Шовковский провел всю игровую карьеру в составе киевского Динамо, выступая за клуб в течение 24 лет.