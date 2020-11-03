Збірна Уельсу тимчасово залишилася без головного тренера. Раяна Гіггза відсторонили від роботи. Причиною стало затримання колишнього гравця "Манчестер Юнайтед" поліцією.

Затримали Раяна Гіггза після того, як до поліції звернулася його дівчина – 30-літня Кейт Гревілл. Вона звинуватила його в нападі, пише BBC. Дівчина отримала легкі травми, але від госпіталізації відмовилася.

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Інцидент стався ще 1 листопада. Після затримання Гіггза допитали. Однак згодом випустили під заставу. Але заборонили покидати межі країни.

Через ці звинувачення, у збірній Уельсу прийняли рішення тимчасово відсторонити його від роботи. У вівторок, 3 листопада, Гіггз повинен був провести пресконференцію перед матчами збірної.

Замість Гіггза, керувати збірною Уельсу буде його помічник Роберт Пейдж.

У листопаді Уельс повинен зіграти три матчі: товариську гру проти США (12 листопада) та двічі у рамках Ліги націй – проти Ірландії (15 листопада) та Фінляндії (18 листопада). Всі три ігри – домашні для збірної Уельсу.

Вже у 2021 році на збірну Уельсу очікує виступ на Євро-2020. Там команда зіграє у групі A проти Італії, Швейцарії та Туреччини.