Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко продолжает помогать бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг.

Американец продолжает усиленно и активно тренироваться под присмотром иконы мирового бокса. Соответствующее видео боксер показал в Instagram.

Смотрите также: Окружайте себя величием: Холифилд о тренировках с Владимиром Кличко

"Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", – написал Холифилд.

Холифилд возвращается на ринг

Американец объявил о возвращении в бокс вслед за Майком Тайсоном.

Потенциальным соперником Холифилда может стать Майк Тайсон. Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.

Средства за бой Тайсон хочет направить на благотворительность.

В тренировочном лагере Холифилда появился Владимир Кличко. Майк Тайсон тоже хочет видеть в своем лагере украинского экс-чемпиона мира.

Что известно о легенде бокса