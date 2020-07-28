Легендарный Холифилд тяжело тренируется под присмотром Кличко: видео
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко продолжает помогать бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг.
Американец продолжает усиленно и активно тренироваться под присмотром иконы мирового бокса. Соответствующее видео боксер показал в Instagram.
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"Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", – написал Холифилд.
Холифилд возвращается на ринг
- Американец объявил о возвращении в бокс вслед за Майком Тайсоном.
- Потенциальным соперником Холифилда может стать Майк Тайсон. Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.
- Средства за бой Тайсон хочет направить на благотворительность.
- В тренировочном лагере Холифилда появился Владимир Кличко. Майк Тайсон тоже хочет видеть в своем лагере украинского экс-чемпиона мира.
Что известно о легенде бокса
- Американец – многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категориях (организаций WBA, WBC, IBF).
- В 1984 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
- Единственный боксер, который выиграл четыре раза пояс чемпиона мира в тяжелой весовой категории.