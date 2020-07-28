Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко продовжує допомагати колишньому чемпіонові світу у важкій вазі Евандеру Холіфілду готуватися до повернення в ринг.

Американець продовжує посилено і активно тренуватися під наглядом ікони світового боксу. Відповідне відео боксер показав у Instagram.

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"Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце", – написав Холіфілд.

Холіфілд повертається на ринг

Американець оголосив про повернення у бокс вслід за Майком Тайсоном.

Потенційним суперником Холіфілда може стати Майк Тайсон. Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.

Кошти за бій Тайсон хоче спрямувати на благодійність.

У тренувальному таборі Холіфілда з'явився Володимир Кличко. Майк Тайсон також хоче бачити у своєму таборі українського ексчемпіона світу.

Що відомо про легенду боксу