Легендарний Холіфілд важко тренується під наглядом Кличко: відео
Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко продовжує допомагати колишньому чемпіонові світу у важкій вазі Евандеру Холіфілду готуватися до повернення в ринг.
Американець продовжує посилено і активно тренуватися під наглядом ікони світового боксу. Відповідне відео боксер показав у Instagram.
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"Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце", – написав Холіфілд.
Холіфілд повертається на ринг
- Американець оголосив про повернення у бокс вслід за Майком Тайсоном.
- Потенційним суперником Холіфілда може стати Майк Тайсон. Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.
- Кошти за бій Тайсон хоче спрямувати на благодійність.
- У тренувальному таборі Холіфілда з'явився Володимир Кличко. Майк Тайсон також хоче бачити у своєму таборі українського ексчемпіона світу.
Що відомо про легенду боксу
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