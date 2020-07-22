Легендарный хоккейный клуб "Сокол" может начать выступления в УХЛ
Хоккейный клуб "Сокол" со следующем сезоне может начать выступление в украинской хоккейной лиге.
"Сокол" со следующего сезона планирует вернуться во взрослый чемпионат. В УХЛ команда будет выступать в качестве МХК "Сокол". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает xsport.ua. Информацию о переговорах с клубом подтвердили и в УХЛ.
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Кто еще будет выступать в УХЛ следующего сезона
Пока руководство УХЛ работает над формированием состава сезона 2020/21. Свои планы выступлений подтвердили шесть команд, которые играли в прошлом сезоне - "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Кременчуг" и "Ледяные волки "(Киев).
Кроме "Сокола", Лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ( "Динамо"), Кривого Рога ( "Кривбасс"), а также из Одессы и Мариуполя.
Чемпионат стартует 20 сентября 2020.
Что известно о хоккейный клуб "Сокол"
- Хоккейный клуб был основан в 1963 году. Сначала команда называлась "Динамо", в 1973 году переименовали в "Сокол".
- "Сокол" является 12-Рахов чемпионом Украины, а также обладателем Кубка Украины 2007 года.
- Последний раз в национальном первенстве "Сокол" выступал еще в сезоне 2013/14.