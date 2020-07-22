Хокейний клуб "Сокіл" з наступного сезону може розпочати виступ в Українській хокейній лізі.

"Сокіл" з наступного сезону планує повернутися в дорослий чемпіонат. В УХЛ команда буде виступати як МХК "Сокіл". Про це з посиланням на власні джерела повідомляє xsport.ua. Інформацію про переговори з клубом підтвердили і в УХЛ.

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Хто ще виступатиме в УХЛ наступного сезону

Поки керівництво УХЛ працює над формуванням складу сезону 2020/21. Свої плани щодо виступів підтвердили шість команд, які грали минулого сезону – "Білий Барс" (Біла Церква), МХК "Динамо" (Харків), "Дніпро" (Херсон), "Донбас" (Донецьк), "Кременчук" та "Крижані Вовки" (Київ).

Окрім "Сокола", Ліга веде перемовини з ініціативними групами з Дніпра ("Динамо"), Кривого Рогу ("Кривбас"), а також з Одеси та Маріуполя.

Чемпіонат стартує 20 вересня 2020 року.

Що відомо про хокейний клуб "Сокіл"