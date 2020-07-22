Легендарний хокейний клуб "Сокіл" може розпочати виступи в УХЛ
Хокейний клуб "Сокіл" з наступного сезону може розпочати виступ в Українській хокейній лізі.
"Сокіл" з наступного сезону планує повернутися в дорослий чемпіонат. В УХЛ команда буде виступати як МХК "Сокіл". Про це з посиланням на власні джерела повідомляє xsport.ua. Інформацію про переговори з клубом підтвердили і в УХЛ.
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Хто ще виступатиме в УХЛ наступного сезону
Поки керівництво УХЛ працює над формуванням складу сезону 2020/21. Свої плани щодо виступів підтвердили шість команд, які грали минулого сезону – "Білий Барс" (Біла Церква), МХК "Динамо" (Харків), "Дніпро" (Херсон), "Донбас" (Донецьк), "Кременчук" та "Крижані Вовки" (Київ).
Окрім "Сокола", Ліга веде перемовини з ініціативними групами з Дніпра ("Динамо"), Кривого Рогу ("Кривбас"), а також з Одеси та Маріуполя.
Чемпіонат стартує 20 вересня 2020 року.
Що відомо про хокейний клуб "Сокіл"
- Хокейний клуб було засновано у 1963 році. Спочатку команда називалася "Динамо", в 1973 році перейменували в "Сокіл".
- "Сокіл" є 12-раховим чемпіоном України, а також володарем Кубка України 2007 року.
- Останній раз в національній першості "Сокіл" виступав ще у сезоні 2013/14.
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