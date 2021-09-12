Легендарный Хэй феерично вернулся на ринг после перерыва и бросил вызов Фьюри: видео
Источник:24 канал
Экс-чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом дивизионах Дэвид Хэй провел бой с ранее непобежденным тяжеловесом Джо Фурнье. Бой прошел в андеркарте поединка Эвандер Холифилд – Витор Белфорт.
Фурнье в первом раунде побывал в нокдауне, но быстро поднялся на ноги. Хэй пытался все отведенное время работать вторым номером и постоянно набирать очки с помощью джеба.
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После экватора поединка силы покинули Фурнье, что превратило бой для него в школу бокса. По итогам восьми раундов судьи отдали победу Хэю: 79-72, 79-72, 80-71.
Дэвид Хэй – Джо Фурнье: видеообзор боя
После завершения боя победитель бросил вызов чемпиону мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсону Фьюри.
Хэй бросил вызов Фьюри: видео
- Для 40-летнего Хэя эта победа стала 29-й в боксе. В его пассиве 4 поражения, включая от украинца Владимира Кличко.
- 38-летний Фурнье потерпел первое поражение в карьере. На его счету также 9 побед.