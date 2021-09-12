Фурньє в першому раунді побував у нокдауні, але швидко піднявся на ноги. Хей намагався весь відведений час працювати другим номером і постійно набирати очки за допомогою джеба.
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Після екватора поєдинку сили покинули Фурньє, що перетворило бій для нього в школу боксу. За підсумками восьми раундів судді віддали перемогу Хею: 79-72, 79-72, 80-71.
Девід Хей – Джо Фурньє: відеоогляд бою
Після завершення бою переможець кинув чемпіону світу за версією WBC у важкій вазі Тайсону Ф’юрі.
Хей кинув виклик Ф'юрі: відео
- Для 40-річного Хея ця перемога стала 29-ю в боксі. У його пасиві 4 поразки, включаючи від українця Володимира Кличка.
- 38-річний Фурньє зазнав першої поразки в кар'єрі. На його рахунку також 9 перемог.