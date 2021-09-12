Фурнье в первом раунде побывал в нокдауне, но быстро поднялся на ноги. Хэй пытался все отведенное время работать вторым номером и постоянно набирать очки с помощью джеба.

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После экватора поединка силы покинули Фурнье, что превратило бой для него в школу бокса. По итогам восьми раундов судьи отдали победу Хэю: 79-72, 79-72, 80-71.

Дэвид Хэй – Джо Фурнье: видеообзор боя

После завершения боя победитель бросил вызов чемпиону мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсону Фьюри.

Хэй бросил вызов Фьюри: видео