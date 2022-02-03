Эшли Коул будет работать помощником Фрэнка Лэмпарда, который только 31 января 2022 года возглавил Эвертон. За эту английскую команду выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Следует за Лэмпардом

Эшли Коул вошел в тренерский штаб Лэмпарда, где также будут работать Джо Эдвардс, Данкан Фергюсон, Пол Клемент, Крис Джонс и Алан Келли.

До этого Коул и Лэмпард вместе выступали за Челси в течение восьми сезонов (с 2006 по 2014 год). С этой командой Коул выиграл почти все возможные трофеи – чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Последним клубом Коула был Дерби Каунти, который в то время тренировал Лэмпард. И когда тот покинул клуб, чтобы возглавить Челси, именно Коул на некоторое время стал главным тренером Дерби. Правда через какое-то время последовал за Лэмпардом, где стал тренером академии "аристократов". И тренировал юных игроков до этого времени.

В июле 2021 года Коул стал помощником главного тренера молодежной сборной Англии. Эту должность он сохранит за собой и после назначения в Эвертон.