Ешлі Коул буде працювати помічником Френка Лемпарда, який лише 31 січня 2022 року очолив Евертон. За цю англійську команду виступає український захисник Віталій Миколенко.

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Слідує за Лемпардом

Ешлі Коул увійшов до тренерського штабу Лемпарда, де також працюватимуть Джо Едвардс, Данкан Фергюсон, Пол Клемент, Кріс Джонс та Алан Келлі.

До цього Коул та Лемпард разом виступали за Челсі протягом восьми сезонів (з 2006 до 2014 року). З цією командою Коул виграв майже усі можливі трофеї – чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

Останнім клубом Коула був Дербі Каунті, який на той час тренував Лемпард. І коли той покинув клуб, щоб очолити Челсі, саме Коул на деякий час став головним тренером Дербі. Правда через який час послідував за Лемпардом, де став тренером академії "аристократів". І тренував юних гравців до цього часу.

В липні 2021 року Коул став помічником головного тренера молодіжної збірної Англії. Цю посаду він збереже за собою і після призначення в Евертон.