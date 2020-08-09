Бывший защитник "Металлиста" и "Днепра" Папа Гуйе продолжит карьеру в харьковском "Металле".

Об этом сообщает Footboom. Ранее была информация, что "Днепр-1" не продлил контракт с футболистом.

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Что известно о клубе "Металл"

"Металл" зарегистрирован в октябре 2019 года по адресу, где расположен ОСК "Металлист".

Клуб планирует заявиться на Вторую лигу. Главным тренером команды будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Конечным бенефициаром "Металла" значится бывший спортивный директор "Металлиста" и действующий вице-президент "Динамо" Евгений Красников.

Карьера Папа Гуйе

Последним клубом Гуйе был СК Днепр-1, с которым сенегалец развелся в конце июля. Сообщалось, что защитник может завершить карьеру и пойти на тренерские курсы.

В составе Металлиста Гуйе семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне 2012/13 выиграл серебряные медали.

В течение карьеры Папа также выступал за Волынь, Карпаты, казахстанский Актобе, российский Ростов и Дуан из Сенегала.