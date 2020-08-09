Колишній захисник "Металіста" і "Дніпра" Папа Гуйє продовжить кар'єру в харківському "Металі".

Про це повідомляє Footboom. Раніше була інформація, що "Дніпро-1" не продовжив контракт з футболістом.

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Що відомо про клуб "Метал"

"Метал" зареєстрований в жовтні 2019 року за адресою, де розташований ОСК "Металіст".

Клуб планує заявитися на Другу лігу. Головним тренером команди буде ексгравець "Металіста" і "Шахтаря" Олександр Кучер.

Кінцевим бенефіціаром "Металу" значиться колишній спортивний директор "Металіста" і чинний віцепрезидент "Динамо" Євген Красніков.

Кар'єра Папа Гуйє

Останнім клубом Гуйє був СК Дніпро-1, з яким сенегалець розлучився в кінці липня. Повідомлялося, що захисник може завершити кар'єру і піти на тренерські курси.

У складі Металіста Гуйє сім разів ставав бронзовим призером чемпіонату України, а в сезоні 2012/13 виграв срібні медалі.

Протягом кар'єри Папа також виступав за Волинь, Карпати, казахстанський Актобе, російський Ростов і Дуан з Сенегалу.