Бывший игрок киевского Динамо и итальянского Милана Каха Каладзе находится в больнице. У него нарушение кровоснабжения мозга

О своей госпитализации сам Каха Каладзе сообщил в посте в фейсбуке. Там же он указал, какие именно у него проблемы со здоровьем.

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Каха Каладзе был госпитализирован из-за подтверждения у него вертебробазилярного синдрома – нарушения кровоснабжения мозга.

Вертебробазилярная недостаточность – нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночной артериях. Симптомы вертебробазилярной недостаточности обусловлены нарушением функций отделов головного мозга, кровь к которым поставляется позвоночными и базилярными артериями. К основным клиническим признакам относятся: головокружение, головная боль, нарушение зрения, нейросенсорная тугоухость, обморок, Астенический синдром. Источник: Википедия.

Также у него подтвердили вестибулопатию.

Именно из-за этого Каха Каладзе был госпитализирован. Он проходит лечение в одной из больниц Тбилиси.

Несмотря на это, он продолжает работать, правда, удаленно.