Легендарный футболист Динамо Каха Каладзе попал в больницу из-за проблем с мозгом
Бывший игрок киевского Динамо и итальянского Милана Каха Каладзе находится в больнице. У него нарушение кровоснабжения мозга
Источник:Фейсбук Кахи Каладзе
О своей госпитализации сам Каха Каладзе сообщил в посте в фейсбуке. Там же он указал, какие именно у него проблемы со здоровьем.
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Каха Каладзе был госпитализирован из-за подтверждения у него вертебробазилярного синдрома – нарушения кровоснабжения мозга.
Также у него подтвердили вестибулопатию.
Именно из-за этого Каха Каладзе был госпитализирован. Он проходит лечение в одной из больниц Тбилиси.
Несмотря на это, он продолжает работать, правда, удаленно.
- Стоит отметить, что Каха Каладзе является мэром грузинской столицы. Он победил на выборах мэра Тбилиси 13 ноября 2017 года.
- Политикой он занялся в 2011 году. В октябре 2012 года был назначен на должность вице-премьера и министра энергетики Грузии.
- До этого Каха Каладзе провел хорошую футбольную карьеру. После выступлений в Грузии за тбилисское Динамо, в начале 1998 года перебрался в киевское Динамо. А летом 2001 года за 16 миллионов евро перешел в Милан, за который выступал в течение десяти сезонов.
- В 2010–2012 годах выступал за итальянскую Дженоа, после чего объявил об окончании карьеры футболиста.
- Также на его счету 83 матча за сборную Грузии.
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