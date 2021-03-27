Легендарний футболіст Динамо Каха Каладзе потрапив до лікарні через проблеми з мозком
Колишній гравець київського Динамо та італійського Мілана Каха Каладзе перебуває у лікарні. У нього порушення кровопостачання мозку
Джерело:фейсбук Кахи Каладзе
Про свою госпіталізацію сам Каха Каладзе повідомив у пості в фейсбуці. Там же він вказав, які саме в нього проблеми зі здоров'ям.
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Каха Каладзе був госпіталізований через підтвердження у нього вертебробазилярного синдрому – порушення кровопостачання мозку.
Також у нього підтвердили вестибулопатію.
Саме через це Каха Каладзе був госпіталізований. Він проходить лікування в одній з лікарень Тбілісі.
Попри це, він продовжує працювати, правда віддалено.
- Варто відзначити, що Каха Каладзе є мером грузинської столиці. Він переміг на виборах мера Тбілісі 13 листопада 2017 року.
- Політикою він зайнявся у 2011 році. У жовтні 2012 року був призначений на посаду віцепрем'єра та міністра енергетики Грузії.
- До цього Каха Каладзе провів хорошу футбольну кар'єру. Після виступів в Грузії за Тбіліське Динамо, на початку 1998 року перебрався до київського Динамо. А влітку 2001 року за 16 мільйонів євро перейшов до Мілана, за який виступав протягом десяти сезонів.
- У 2010 – 2012 роках виступав за італійську Дженоа, після чого оголосив про закінчення кар'єри футболіста.
- Також на його рахунку 83 матчі за збірну Грузії.
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