Бавария хотела купить Ибрагимовича: трансфер сорвался из-за финансовых прихотей шведа
Шведский нападающий Златан Ибрагимович мог оказаться в Баварии. Мюнхенский клуб не сумел удовлетворить все прихоти футболиста относительно его зарплаты.
Источник:Goal.com
Сорванный трансфер
39-летний Златан Ибрагимович 25 марта впервые вышел на поле в футболке национальной сборной Швеции после почти 5 лет. Оказывается, что в свое время лидер немецкой Бундеслиги хотел пополнить атакующую линию забивным форвардом.
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Трансфер сорвался только из-за безумных запросов футболиста относительно размера зарплаты. Об этом рассказал президент Баварии Ули Хенесс.
Он великий игрок, но его запросы были завышенными. Мы интересовались однажды, но не нашли взаимопонимания,
– заявил глава клуба.
Сейчас нападающий играет за итальянский Милан, в составе которого переживает "вторую молодость". В этом сезоне швед провел за "россонери" 23 поединка, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста. Следующий матч Милан проведет 3 апреля против Сампдории.
- Недавно футболист вновь был вызван в сборную Швеции. Последний раз Златан Ибрагимович выходил в футболке шведской сборной в 2016 году, когда завершил выступления за национальную команду. Тогда нападающий покинул сборную после Евро-2016 из-за конфликта с тренером Янне Андерссоном.
- На предматчевой пресс-конференции Ибрагимович не сдержал слез после вопроса журналиста, который касался реакции семьи футболиста на возвращение в национальную команду.
- Кроме выступлений за Швецию футболист сменил 9 клубов на протяжении своей карьеры. Наиболее известные из них Ювентус, ПСЖ, МЮ, Интер и Милан.
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