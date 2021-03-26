Шведский нападающий Златан Ибрагимович мог оказаться в Баварии. Мюнхенский клуб не сумел удовлетворить все прихоти футболиста относительно его зарплаты.

Сорванный трансфер

39-летний Златан Ибрагимович 25 марта впервые вышел на поле в футболке национальной сборной Швеции после почти 5 лет. Оказывается, что в свое время лидер немецкой Бундеслиги хотел пополнить атакующую линию забивным форвардом.

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Трансфер сорвался только из-за безумных запросов футболиста относительно размера зарплаты. Об этом рассказал президент Баварии Ули Хенесс.

Он великий игрок, но его запросы были завышенными. Мы интересовались однажды, но не нашли взаимопонимания,

– заявил глава клуба.

Сейчас нападающий играет за итальянский Милан, в составе которого переживает "вторую молодость". В этом сезоне швед провел за "россонери" 23 поединка, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста. Следующий матч Милан проведет 3 апреля против Сампдории.