В Киеве состоялось открытие трех новых звезд на "Площади звезд" возле ТРЦ Gulliver. Свою звезду получил легендарный футболист "Динамо" Леонид Буряк.

Вручение звезд состоялось 22 октября, сообщает сайт киевского "Динамо". "Площадь звезд" пополнилась тремя звездами, посвященными выдающимся спортсменам Украины.

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Среди них легендарный футболист "Динамо", многократный чемпион СССР и обладатель Кубка страны, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины Леонид Буряк.

Кроме Буряка, именных звезд удостоились Ольга Саладуха (легкоатлет, прыжки в длину и тройной прыжок, чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр) и Илья Кваша (прыжки в воду, призер Олимпийских игр, чемпион Европы).

Звезды Буряка, Саладухи и Кваши стали 53-й, 54-й и 55-й на "Площади звезд".

Кроме Буряка, на площади уже есть именные плиты выдающихся "динамовцев" – Валерия Лобановского, Олега Блохина, Андрея Шевченко.

Что известно о "Площади звезд" в Киеве

Площадь открыта в 2015 году и расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади.

Площадь открыта по инициативе ТРЦ Gulliver, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КГГА.

В плитах на площади – вставки в форме пятиконечных звезд, на каждой из которых написано имя ее владельца. Это дань уважения выдающимся украинцам – прославленным спортсменам, музыкантам, деятелям искусства.