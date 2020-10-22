У Києві відбулося відкриття трьох нових зірок на "Площі зірок" біля ТРЦ Gulliver. Свою зірку отримав легендарний футболіст "Динамо" Леонід Буряк.

Вручення зірок відбулося 22 жовтня, повідомляє сайт київського "Динамо". "Площа зірок" поповнилася трьома зірками, присвяченими видатним спортсменам України.

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Серед них легендарний футболіст "Динамо", багаторазовий чемпіон СРСР і володар Кубка країни, володар Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 року, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України Леонід Буряк.

Крім Буряка, іменних зірок удостоїлися Ольга Саладуха (легкоатлетка, стрибки в довжину і потрійний стрибок, чемпіонка світу та Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор) та Ілля Кваша (стрибки у воду, призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи).

Зірки Буряка, Саладухи й Кваші стали 53-ю, 54-ю і 55-ю на "Площі зірок".

Крім Буряка, на площі вже є іменні плити видатних "динамівців" – Валерія Лобановського, Олега Блохіна, Андрія Шевченка.

Що відомо про "Площу зірок" у Києві

Площа відкрита у 2015 році й розташована уздовж вулиць Лесі Українки, Еспланадної та Спортивній площі.

Площа відкрита за ініціативою ТРЦ Gulliver, міністерств молоді та спорту, інформаційної політики, а також управління туризму КМДА.

У плитах на площі – вставки в формі п'ятикутних зірок, на кожній з яких написано ім'я її власника. Це данина поваги видатним українцям – прославленим спортсменам, музикантам, діячам мистецтва.