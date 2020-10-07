Известный в прошлом футболист, а ныне президент чешского клуба "Богемианс" Антонин Паненка был направлен в реанимацию. Перед тем у него обнаружили коронавирус.

О том, что Антонин Паненка попал в реанимацию, сообщил официальный сайт чешского клуба. Его сразу подсоединили к аппаратам, которые поддерживают его жизнедеятельность.

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Впоследствии в клубе подтвердили, что у Паненки коронавирус.

Что известно об Антонине Паненке

71-летний Антонин Паненка известен больше всего своим исполнением послематчевого пенальти в финале Чемпионата европы 1976 года. Паненка нанес удар "парашютом" по центру. Этот удар принес тогдашней сборной Чехословакии победу над сборной Федеративной Республики Германия.

С тех пор подобное исполнение пенальти называют "паненкой".

Видеообзор финала ЧЕ-76 и удара Паненки