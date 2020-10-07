Легендарний футболіст Антонін Паненка потрапив до реанімації через коронавірус
Відомий у колишньому футболіст, а тепер президент чеського клубу "Богеміанс" Антонін Паненка був направлений до реанімації. Перед тим у нього виявили коронавірус.
Про те, що Антонін Паненка потрапив до реанімації, повідомив офіційний сайт чеського клубу. Його одразу під'єднали до апаратів, які підтримують його життєдіяльність.
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Згодом у клубі підтвердили, що у Паненки коронавірус.
Що відомо про Антоніна Паненка
71-річний Антонін Паненка відомий найбільше за своє виконання післяматчевого пенальті у фіналі Чемпіонату європи 1976 року. Паненка завдав удар "парашутом" по центру. Цей удар приніс тодішній збірній Чехословаччини перемогу над збірною Федеративної республіки Німеччина.
З того часу подібне виконання пенальті називають "паненкою".
Відеоогляд фіналу ЧЄ-76 та удару Паненки