Відомий у колишньому футболіст, а тепер президент чеського клубу "Богеміанс" Антонін Паненка був направлений до реанімації. Перед тим у нього виявили коронавірус.

Про те, що Антонін Паненка потрапив до реанімації, повідомив офіційний сайт чеського клубу. Його одразу під'єднали до апаратів, які підтримують його життєдіяльність.

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Згодом у клубі підтвердили, що у Паненки коронавірус.

Що відомо про Антоніна Паненка

71-річний Антонін Паненка відомий найбільше за своє виконання післяматчевого пенальті у фіналі Чемпіонату європи 1976 року. Паненка завдав удар "парашутом" по центру. Цей удар приніс тодішній збірній Чехословаччини перемогу над збірною Федеративної республіки Німеччина.

З того часу подібне виконання пенальті називають "паненкою".

Відеоогляд фіналу ЧЄ-76 та удару Паненки