Известный в прошлом футболист, главный тренер клуба МЛС "Монреаль Импэкте" Тьерри Анри простоял на колене больше 8 минут в знак протеста против расизма. Анри присоединился к акции Black Lives Matter.

Такую акцию Тьерри сделал во время игры чемпионата с "Нью-Инглендом (0:1), пишет 24 канал.

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Коуч склонил колено на 8 минут 46 секунд после стартового свистка – в судебном протоколе значится, что именно столько полицейский душил убитого Джорджа Флойда.

@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: кратко

Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Его при задержании задушил сотрудник полиции.

Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.

Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что мужчина не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Зато полицейский, похоже, получал удовольствие от этого.

Из-за этого в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден. Впоследствии акции переросли в массовые погромы.

Убийство Джорджа Флойда: смотрите видео