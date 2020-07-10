Відомий у минулому футболіст, головний тренер клубу МЛС "Монреаль Імпект" Тьєррі Анрі постояв на коліні більше 8 хвилин в знак протесту проти расизму. Анрі приєднався до акції Black Lives Matter.

Таку акцію Тьєррі зробив під час гри чемпіонату з "Нью-Інглендом (0:1), пише 24 канал.

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Коуч схилив коліно на 8 хвилин 46 секунд після стартового свистка – в судовому протоколі значиться, що саме стільки поліцейський душив убитого Джорджа Флойда.

@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко

Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.

Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.

Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.

Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден. Згодом акції переросли в масові погроми.

Вбивство Джорджа Флойда: дивіться відео