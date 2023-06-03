Поющий форвард: легенда "красных дьяволов" и сборной Франции начал музыкальную карьеру

3 июня 2023, 17:15
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Источник:

The Guardian

Бывшая звезда Манчестер Юнайтед Эрик Кантон раскрыл еще одну грань своего таланта. Выдающийся в прошлом футболист презентовал своим поклонникам первый музыкальный клип.

Эрик Кантона, которому болельщики дали прозвище "Король Эрик", не скучает после завершения футбольной карьеры. Неординарный нападающий, попробовавший свои силы в актерской профессии, решил порадовать своих поклонников новым клипом.

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Новая грань таланта Кантона

2 июня француз опубликовал свою первую песню под названием "The Friends We Lost" ("Друзья, которых мы потеряли"). Клип уже собрал на Youtube 27 тысяч просмотров.

Кантон признался, что он с детства мечтал выступать на сцене и петь собственные песни. Во время "ководного" карантина "Король Эрик" овладел игрой на гитаре и написал уже 30 собственных песен.

Я сделал это только для того, чтобы выйти на сцену. Я люблю связь с аудиторией – футбол, театр, музыка. А музыка для меня была мечтой,
– сказал Кантона.

Звездный форвард планирует отправиться в гастрольный тур и выступить в Манчестере, Лондоне и Дублине.

Я начну в Манчестере, потому что это город, который остался со мной, конечно, благодаря футболу, а также из-за общей атмосферы,
– объяснил Кантона.

Для многих стало сюрпризом, что Кантона в 57-летнем возрасте начал музыкальную карьеру. Однако француз, никогда не дававший скучать зрителям на трибунах, в очередной раз сумел удивить.

Первый видеоклип Кантона

Рок-н-ролльный футболист

  • Эрик Кантона всегда приковывал к себе внимание болельщиков.
  • Профессиональную футбольную карьеру нападающий начал во французском Осере. В возрасте 21 год Эрика вызвали в сборную Франции, где он сразу попал в скандал.
  • Молодой форвард ударил в лицо своего одноклубника Брюно Мартини, за что был оштрафован на большую сумму.
  • Харизматический нападающий почти каждый год менял клубы: Марсель, Бордо, Монпелье, Ним, Лидс. Пока в 1992 году подписал контракт с Манчестер Юнайтед.
  • В составе манкунианцев он выиграл 4 чемпионских титула, 2 Кубка Англии и 3 Суперкубка.
  • В 1995 году во время матча с Кристал Пелас Кантона нанес болельщику легендарный удар в стиле кунг-фу. Француз получил 8-месячную дисквалификацию, штраф и 120 часов исправительных работ.
  • Драки и конфликты всегда сопровождали "горячего" француза.
  • В 31 год Кантона ушел по футболу, где ему стало скучно.
  • Еще будучи футболистом, он начал актерскую карьеру. На счету Эрика 19 картин.
  • Во Львове есть паб названный в честь Кантона. Легендарный француз лично обратился к львовскому заведению.
Автор: Сергій Шаховець