Легендарный баскетбольный клуб "Будивельник" (Киев) решил свои финансовые проблемы и через три года снова стартует в отечественной Суперлиге.

Опытный литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером "Будивельника". Леонид Яйло будет работать его помощником – такое решение приняло руководство клуба, сообщает официальный сайт ФБУ.

Смотрите также: Самый титулованный клуб Украины "Будивельник" возвращается в Суперлигу: детали

По иронии судьбы, Вальдемарас Хомичюс проведет в пятницу, 16 октября, свой дебютный матч на тренерском мостике "Будивельника" против своей бывшей команды, действующего чемпиона Украины "Днепра".

Что известно о Вальдемарасе Хомичюсе

Хомичюс хорошо известен украинским болельщикам по работе в "Днепре", который возглавлял с 2012-го до 2015 года. Именно с ним днепряне впервые в своей истории вышли в финал Суперлиги в сезоне 2014/2015, победив со счетом 3:2 в полуфинале именно "Будивельник".

Также сейчас 61-летний Вальдемарас работал главным тренером в российских клубах "Динамо Москва", "Урал Грейт", "УНИКС", "Триумф" и "Парма". Получил серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 2003-м стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы.