Легендарний баскетбольний клуб "Будівельник" (Київ) вирішив свої фінансові проблеми і через три роки знову стартує у вітчизняній Суперлізі.

Досвідчений литовський тренер Вальдемарас Хомічюс стане головним тренером "Будівельника". Леонід Яйло буде працювати його помічником – таке рішення прийняло керівництво клубу, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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За іронією долі, Вальдемарас Хомічюс проведе в п'ятницю, 16 жовтня, свій дебютний матч на тренерському містку "Будівельника" проти своєї колишньої команди, чинного чемпіона України "Дніпра".

Що відомо про Вальдемараса Хомічюса

Хомічюс добре відомий українським уболівальникам по роботі у "Дніпрі", який очолював з 2012-го до 2015 року. Саме з ним дніпряни вперше в своїй історії вийшли у фінал Суперліги в сезоні 2014/2015, перемігши з рахунком 3:2 в півфіналі саме "Будівельник".

Також зараз 61-річний Вальдемарас працював головним тренером у російських клубах "Динамо Москва", "Урал Грейт", "УНІКС", "Тріумф" і "Парма". Отримав срібні та бронзові медалі чемпіонату Росії. У 2003-му став переможцем Євробаскету в якості тренера-консультанта збірної Литви.