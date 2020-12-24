Баскетбольный клуб Будивельник прекратил сотрудничество с главным тренером Вальдемарасом Хомичюсом. Литовский специалист возглавлял команду с середины октября.

Как сообщает пресс служба Будивельника в фейсбуке, возглавит команду Леонид Яйло, который входил в тренерский штаб литовца.

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Под руководством Хомичюса Будивельник провел 11 матчей в Суперлиге – четыре победы и семь поражений. Столичный клуб идет на девятом месте в турнирной таблице.

Что известно о Леониде Яйло

Яйло уже возглавлял команду в течение короткого периода перед началом сезона, но после приглашения Хомичюса перешел на должность его помощника.

Леонид выступал за Будивельник в качестве игрока с 1993 по 1997 годы и в сезоне 2007/2008 и завоевал с ним 4 титула чемпиона Украины, а затем работал в тренерском штабе киевлян.

Также он был ассистентом в Николаеве и Киев-Баскете, но полноценно возглавит команду впервые.