Баскетбольний клуб Будівельник припинив співпрацю з головним тренером Вальдемарасом Хомічюсом. Литовський фахівець очолював команду з середини жовтня.

Як повідомляє пресслужба Будівельника у фейсбуці, очолить команду Леонід Яйло, який входив до тренерського штабу литовця.

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Під керівництвом Хомічюса Будівельник провів 11 матчів у Суперлізі – чотири перемоги і сім поразок. Столичний клуб йде на дев'ятому місці в турнірній таблиці.

Що відомо про Леоніда Яйло

Яйло вже очолював команду протягом короткого періоду перед початком сезону, але після запрошення Хомічюса перейшов на посаду його помічника.

Леонід виступав за Будівельник у якості гравця з 1993-го по 1997 роки і в сезоні 2007/2008 і завоював з ним 4 титули чемпіона України, а потім працював у тренерському штабі киян.

Також він був асистентом у Миколаєві і Київ-Баскеті, але повноцінно очолить команду вперше.