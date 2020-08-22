Легендарный боксер Мартинес вернулся в ринг, разрушительным ударом уничтожив соперника: видео
Аргентинский боксер среднего веса Серхио Мартинес вернулся в бокс после шестилетнего перерыва. В Испании легендарный экс-чемпион легко одолел испанца Хосе Мигеля Фандиньо.
45-летний аргентинец ушел из бокса в 2014 году после досрочного поражения не менее именитому Мигелю Котто. Тогда Мартинес проиграл пояс WBC, пишет 24 канал.
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Видимо, Мартинес прирожденный боксер, поэтому не смог долгооставаться без любимого дела.
Деклассирование Фандиньо
Поединок между Мартинесом и Фандиньо проходил при преимуществе аргентинского боксера, который заметно потерял рефлексы и скорость.
Из-за этого аргентинец пропускал гораздо больше, чем обычно. Несмотря на это Серхио одолел на 10 лет младшего соперника.
Решающими стали 6 и 7 раунды. В шестой трехминутке аргентинец отправил Хосе Мигеля в нокдаун.
В следующем раунде Мартинес мощно пробил по корпусу. Фандиньо поднялся, но его угол выбросил полотенце – техническое поражение.
Смотрите видео победы Мартинеса
Что известно о Мартинесе?
Аргентинский профессиональный боксер, выступает в среднем весе. Экс-чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO, WBC, The Ring. Всего провел 57 поединков (52 победы и три поражения). В 2011 году Мартинес пересекся с украинцем Сергеем Дзиндзируком и одержал победу.