Аргентинский боксер среднего веса Серхио Мартинес вернулся в бокс после шестилетнего перерыва. В Испании легендарный экс-чемпион легко одолел испанца Хосе Мигеля Фандиньо.

45-летний аргентинец ушел из бокса в 2014 году после досрочного поражения не менее именитому Мигелю Котто. Тогда Мартинес проиграл пояс WBC, пишет 24 канал.

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Видимо, Мартинес прирожденный боксер, поэтому не смог долгооставаться без любимого дела.

Деклассирование Фандиньо

Поединок между Мартинесом и Фандиньо проходил при преимуществе аргентинского боксера, который заметно потерял рефлексы и скорость.

Из-за этого аргентинец пропускал гораздо больше, чем обычно. Несмотря на это Серхио одолел на 10 лет младшего соперника.

Решающими стали 6 и 7 раунды. В шестой трехминутке аргентинец отправил Хосе Мигеля в нокдаун.

В следующем раунде Мартинес мощно пробил по корпусу. Фандиньо поднялся, но его угол выбросил полотенце – техническое поражение.

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