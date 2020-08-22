Аргентинський боксер середньої ваги Серхіо Мартінес повернувся у бокс після шестирічної перерви. В Іспанії легендарний ексчемпіон легко здолав іспанця Хосе Мігеля Фандіньо.

45-річний аргентинець пішов з боксу у 2014 році після дострокової поразки не менш іменитому Мігелю Котто. Тоді Мартінес програв пояс WBC, пише 24 канал.

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Мабуть, Мартінес природжений боксер, тому не зміг довго бути без улюбленої справи.

Декласування Фандіньо

Поєдинок між Мартінесом та Фандіньо проходив за переваги аргентинського боксера, який помітно втратив рефлекси та швидкість.

Через це аргентинець пропускав набагато більше, аніж зазвичай. Попри це Серхіо здолав на 10 років молодшого суперника.

Вирішальними стали 6 та 7 раунди. У шостій трихвилинці аргентинець відправив Хосе Мігеля у нокдаун.

У наступному раунді Мартінес потужно пробив по корпусу. Фандіньо підвівся, але його кут викинув рушник – технічна поразка.

Дивіться відео перемоги Мартінеса