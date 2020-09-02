Американские теннисистки сестры Уильямс установили новые рекорды на US Open.-2020. Они опередили конкуренток по количеству матчей на этом турнире.

Серена Уильямс обыграла Кристи Ан на старте US Open-2020. Эта победа стала 102 в поединках в одиночном разряде турнира. По этому показателю Уильямс вышла на первое место в истории, обогнав Крис Эверт, в активе которой 101 победа, информирует Bleacher Report.

Читайте также: Организаторы турнира позорно назвали Свитолину россиянкой: быстрая реакция теннисистки

Рекорды легендарных сестер Уильямс

Матч в целом длился 1 час 30 минут и завершился со счетом– 2:0 (7:5, 6:3). Во втором круге Серену ожидает встреча против россиянки Маргариты Гаспарян.

А Винус Уильямс, которая является старшей сестрой Серены, также побила рекорд на Открытом чемпионате США. Этот US Open для Уильямс-старшей стал 22-м в карьере. Она опередила американку чешского происхождения Мартину Навратилову, в активе которой 21 выступление.

Добавим, что Винус Уильямс уже в первом круге турнира уступила в двух сетах чешке Каролине Муховой. Она впервые в карьере проиграла в стартовом раунде Открытого чемпионата США.

Если бы Уильямс-старшая продолжила борьбу в турнире, тогда стала бы третьей теннисисткой, которая в возрасте 40 лет сумела победить в поединке одиночного разряда.

Сколько сестры побеждали на US Open?

Серена Уильямс шесть раз побеждала на US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014). А ее сестра Винус дважды поднимала над головой кубок Открытого чемпионата США в 2000 и 2001 годах.