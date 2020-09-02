Американські тенісистки сестри Вільямс встановили нові рекорди на US Open.-2020. Вони випередили конкуренток за кількість матчів на цьому турнірі.

Серена Вільямс обіграла Крісті Ан на старті US Open-2020. Ця перемога стала 102 у поєдинках в одиночному розряді турніру. За цим показником Вільямс вийшла на перше місце в історії, обігнавши Кріс Еверт, у активі якої 101 перемога, інформує Bleacher Report.

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Рекорди легендарних сестер Вільямс

Матч загалом тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком – 2:0 (7:5, 6:3). У другому колі на Серену очікує зустріч проти росіянки Маргарити Гаспарян.

А Вінус Вільямс, яка є старшою сестрою Серени, також побила рекорд на Відкритому чемпіонаті США. Цей US Open для Вільямс-старшої став 22-м у кар'єрі. Вона випередила американку чеського походження Мартіну Навратілову, у активі якої 21 виступ.

Додамо, що Вінус Вільямс вже у першому колі турніру поступилась у двох сетах чешці Кароліні Муховій. Вона вперше у кар'єрі програла у стартовому раунді Відкритого чемпіонату США.

Якщо Вільямс-старша продовжила боротьбу у турнірі, тоді б стала третьою тенісисткою, яка у віці 40 років зуміла перемогти у поєдинку одиночного розряду.

Скільки сестри перемагали на US Open?

Серена Вільямс шість разів перемагала на US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014). А її сестра Вінус двічі підіймала над головою кубок Відкритого чемпіонату США у 2000 та 2001 роках.