Легендарному футболисту Пеле провели операцию: что случилось
6 сентября 2021 , 20:12Читати новину українською
Источник:O Globo
Легендарный Пеле вынужден тщательно следить за здоровьем в свои 80 лет. Трехкратного чемпиона мира госпитализировали после плановой проверки.
Пеле был госпитализирован еще 31 августа. Трехкратный победитель чемпионата мира до сих пор находится в больнице Сан-Паулу.
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Легендарный футболист Пеле сообщил о перенесенной операции. Королю футбола удалили опухоль.
Что известно о Пеле
- Пеле – единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956 – 1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975 – 1977).
- В 2000 году ФИФА признала Диего Марадону и Пеле лучшими футболистами ХХ века. Аргентинец победил в интернет-голосовании, а бразильца выбрали чиновники ФИФА.