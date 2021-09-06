Футболист провел в коме половину жизни
Адамс известен тем, что значительную часть своей жизни, к сожалению, провел в коме. В 1981 году он завершил карьеру футболиста. На тот момент ему было 33 года.
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Адамс впал в кому, когда ему было 34 года. Несчастный случай произошел в 1982 году. Из-за ошибки анестезиолога во время операции на колене он впал в кому.
В день операции во Франции была забастовка врачей, в результате чего многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно занимался восемью операциями и случайно перепутал дозу Адамсу.
Ситуацию осложняло то, что за Жан-Пьером следил стажер, который не исправил ошибку анестезиолога. Он не распознал ухудшение состояния футболиста.
За 39 лет Жан-Пьер так и не пришел в себя. За ним все эти годы ухаживала жена Бернадетт.
Что известно об Адамсе
- Жан-Пьер Адамс родился в Дакаре (Сенегал) в 1948 году. Он сыграл 22 матча за сборную Франции с 1972 по 1976 год.
- В сборной Франции он играл в центре обороны с Мариусом Трезором из Марселя. Их связь называли "Черной гвардией".
- Адамс провел 41 матч в составе ПСЖ, хотя большую часть своей карьеры выступал за Ниццу. Жан-Пьер выступал за Ним и другие клубы.