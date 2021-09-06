Футболист провел в коме половину жизни

Адамс известен тем, что значительную часть своей жизни, к сожалению, провел в коме. В 1981 году он завершил карьеру футболиста. На тот момент ему было 33 года.

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Адамс впал в кому, когда ему было 34 года. Несчастный случай произошел в 1982 году. Из-за ошибки анестезиолога во время операции на колене он впал в кому.

В день операции во Франции была забастовка врачей, в результате чего многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно занимался восемью операциями и случайно перепутал дозу Адамсу.

Ситуацию осложняло то, что за Жан-Пьером следил стажер, который не исправил ошибку анестезиолога. Он не распознал ухудшение состояния футболиста.

За 39 лет Жан-Пьер так и не пришел в себя. За ним все эти годы ухаживала жена Бернадетт.

Что известно об Адамсе