Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон может получить дисквалификацию. Его обвиняют в богохульстве.

Об этом информирует Football Italia. Вероятно, футболист сказал нецензурную фразу во время матча 12 тура Серии А с Пармой.

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Как случился инцидент

Инцидент был зафиксирован на аудиозаписи, однако не попал в поле зрения ни одной из камер. Фразу не слышал и судья, который обслуживал встречу, потому дисциплинарная комиссия не приняла никаких мер после окончания матча.

Однако на фоне обсуждения этого момента Федерация футбола Италии все же начала расследование. Отметим, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке. Если вина вратаря будет доказана, его дисквалифицируют на один матч.

К слову. Недавно за богохульство был дисквалифицирован полузащитник Ромы Брайан Кристанте.