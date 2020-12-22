Легендарного Буффона можуть дискваліфікувати за богохульство
Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон може отримати дискваліфікацію. Його звинувачують в богохульстві.
Про це інформує Football Italia. Імовірно, футболіст сказав нецензурну фразу під час матчу 12 туру Серії А з Пармою.
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Як трапився інцидент
Інцидент був зафіксований на аудіозаписи, проте не потрапив у поле зору жодної з камер. Фразу не чув і суддя, який обслуговував зустріч, тому дисциплінарна комісія не прийняла ніяких заходів після закінчення матчу.
Однак на тлі обговорення цього моменту Федерація футболу Італії все ж почала розслідування. Відзначимо, що богохульство вважається найгіршим видом лайки в італійській мові. Якщо вина воротаря буде доведена, його дискваліфікують на один матч.
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