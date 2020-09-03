Легендарна сім'я Вільямс залишає Формулу-1 у сезоні-2020. Команда Williams оголосила про відхід Клер Вільямс з поста заступниці керівника.

Клер Вільямс покине посаду відразу після гран-прі Італії, яке відбудеться 6-го вересня. Про це інформує сайт Williams.

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У Williams зміниться власник

У заяві Williams повідомляється про те, що Клер Вільямс прийняла рішення покинути свій пост через зміну власників команди.

Відтепер сім'я Вільямс не матиме відношення до керівництва команди.

При цьому не відомо, хто буде керувати командою після відходу Клер Вільямс. Вона була єдиною жінкою-керівником у нинішній Формулі-1.

Що відомо про продаж Williams

Наприкінці весни з'явилася офіційна інформація, що Williams продадуть. Питання було в тому, чи буде продано частину акції, чи команда повністю перейде у власність нового інвестора.

Мажоритарним власником Williams є засновник команди Френк Вільямс, якому належать 52% акцій.

Рішення продати команду пов'язували з падінням доходів.

Зокрема, виконавчий директор Williams Майк О'Дрісколла заявив, що причиною перегляду глобальної стратегії стало падіння доходів компанії в останні роки, а також сильний удар через пандемію.